شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو «فارس» أنجولا الذى فقد بريقه فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليس من الطبيعى أن يتألق لاعب مع كل فريق يلعب بقميصه، فربما تسبب عدة ظروف محيطة بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه خلال إحدى الخطوات التى يمر بها خلال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، بخلاف شخصية اللاعب التى قد لا تملك الضغوط الجماهيرية فى بعض الأحيان أو التأقلم سريعاً مع أجواء جديدة.

هكذا كان حال الأنجولى جيرالدو، جناح فريق الكرة بالنادى الأهلى، والذى تعاقد معه النادى الأحمر فى يناير من عام 2019، فعلى الرغم من سطوع نجمه بشدة وتوهجه فى صفوف أول أغسطس الأنجولى إلا أنه لم يقدم أوراق اعتماده لجماهير التتش على مدار عام كامل مع الفريق.

وتوقعت جماهير الأهلى أن يسير جيرالدو على نهج موطنيه جيلبرتو وفلافيو، اللذين حققا تاريخاً من ذهب مع المارد الأحمر على مدار سنوات طويلة خلال الألفية الجارية.

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وبات جيرالدو على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل بتوصية من السويسرى رينيه فايلر لأسباب فنية، حيث كان اللاعب قريباً من الرحيل فى يناير الماضى قبل أن يتم التضحية بالمغربى أزارو وإعارته لصفوف الاتفاق السعودى.

جيرالدو الذى كان على أعتاب الصفاقسى التونسى فى موسم الانتقالات الشتوية الماضية، خاض 27مباراة بقميص الأهلى على مدار أكثر من عام، وسجل اللاعب خلالهم 3 أهداف ونجح فى صناعة 6 أهداف.

وشارك جيرالدو فى 1436 دقيقة مع الأهلى خلال المباريات الـ27، ونال 4 بطاقات صفراء، وكان أبرز أهدافه فى شباك سموحة مع صافرة نهاية مباراة الدور الثانى من الدورى فى الموسم الماضى 2018-2019.

صاحب الـ28 عاماً نال قدراً من الثقة من قبل السويسرى فايلر، وقام بإشراكه فى عدد كبير من المباريات بخلاف ما كان عليه الوضع خلال ولاية الأورجويانى مارتن لاسارتى، والذى كان يضع اللاعب على دكة البدلاء فى أغلب المباريات.

وشارك جيرالدو فى مباراة الأهلى الأخيرة بدورى أبطال إفريقيا ودفع به به فايلر أساسياً منذ انطلاق مباراة صن داونز الجنوب إفريقى فى إياب ربع نهائى المسابقة، والتى مر منها بطل مصر إلى المربع الذهبى القارى وضرب موعداً مع الوداد البيذاوى فى نصف النهائى. الجدير بالذكر أن جيرالدو قد لعب بقمصان كل من أول أغسطس الأنجولى وثلاثة أندية برازيلية هى برانا كلوب وجوانيس وكوريتيبا قبل ارتدائه قميص الأهلى فى 2019.