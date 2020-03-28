شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مصير «أحداد» مع الرجاء المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغموض داخل نادى الرجاء المغربى حول إمكانية شراء عقد اللاعب حميد أحداد من الزمالك، بداية من الموسم المقبل بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن تفشى فيروس «كورونا» خلال الفترة الأخيرة، ويلعب حميد أحداد هذا الموسم على سبيل الإعارة لصالح الرجاء البيضاوى، قادمًا من نظيره الزمالك، وكشف مصدر مطلع داخل إدارة الرجاء أن أحداد لاعب جيد وتأقلم بشكل سريع مع الفريق البيضاوى.

وأكد أن مسألة حسم مصير اللاعب من عدمه يصعب الحسم فيه أمام الظروف التى تمر بها الكرة المغربية، ويظل أحداد من اللاعبين الذين قدموا إضافة مهمة للرجاء الذى عانى بعض الشىء بعد رحيل زكريا حدراف والغياب المتكرر لمحمود بن حليب.

يذكر أن قرعة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وضعت الرجاء البيضاوى فى صدام قوى أمام الزمالك.