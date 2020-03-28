شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يتكفل بعلاج 5 من مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، لفتة رائعة بشأن محاربة فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لصحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، فإن كريستيانو رونالدو سيتحمل تكلفة علاج 5 من المشجعين بالعناية المركزة فى جزيرة ماديرا بالبرتغال.

Advertisements

وأوضح بيدرو راموس، الأمين الإقليمى للصحة فى جزيرة ماديرا، أن الاتصالات لا تزال مستمرة بين كريستيانو رونالدو والسلطات الصحية فى ماديرا، للتعاون خلال الفترة المقبلة، ويقضى كريستيانو فترة الحجر الصحى فى جزيرة ماديرا، بعدما غادر إلى البرتغال للاطمئنان على والدته، عقب توقف البطولات فى إيطاليا وأوروبا.

يذكر أن رونالدو سبق أن تبرع لمستشفيات ماديرا مؤخرًا بأجهزة تنفس صناعى وقياس ضربات القلب ومضخات وحقن.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها نجم الكرة البرتغالية بالأعمال الخيرية.