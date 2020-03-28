شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لا علاقة لي بانتقال أو التجديد لأي لاعب.. «وضحت موقفي من أسابيع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ما يتردد عن علاقته بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مساء الخير... أتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع... حبيت أوضّح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب... وأنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار... حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع».