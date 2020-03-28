شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كوبنهاجن
هرب اللاعب الدنماركي بيوني سيستو من ناديه الإسباني سيلتا فيجو، دون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا الذي يجتاح إسبانيا على نحو
خطير.
وقالت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو)، استنادا إلى وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب الذي هرب إلى بلاده دون إذن مهدد بالتعرض لعقوبة من ناديه.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «إيه إس» الإسبانية الرياضية، غادر سيستو مدينة فيجو بسيارة وقطع نحو 3000 كلم متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر هروب سيستو خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.