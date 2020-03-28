هروب سيستو خوفا من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كوبنهاجن

هرب اللاعب الدنماركي بيوني سيستو من ناديه الإسباني سيلتا فيجو، دون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا الذي يجتاح إسبانيا على نحو

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خطير.

وقالت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو)، استنادا إلى وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب الذي هرب إلى بلاده دون إذن مهدد بالتعرض لعقوبة من ناديه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «إيه إس» الإسبانية الرياضية، غادر سيستو مدينة فيجو بسيارة وقطع نحو 3000 كلم متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما.