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هل تنقذ خطة روني الدوري السعودي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

فيما يواجه الدوري السعودي وجميع دوريات العالم مصيرا مجهولا مع توقف النشاطات، وتمدد فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، طرح الإنجليزي المخضرم واين روني مقترحا لآلية عودة الدوريات لنشاطها المعتاد قبل تفشي فيروس كورونا وانتشاره في قارات العالم بصورة سريعة.

وقدم روني سيناريوهين لكيفية عودة النشاط في ظل وجود روزنامة عالمية مزدحمة، تتمثل في التصفيات القارية المشتركة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2020 وبطولة الأمم الأوروبية.. فهل تكون خارطة روني الحل لإعادة الحياة الكروية في جميع قارات العالم وبطولاته الكروية المحلية والقارية؟.

السيناريوهات المطر وحة من روني

العودة في يونيو المقبل

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بدء الموسم الجديد في أكتوبر أو نوفمبر

ضغط المباريات من خلال لعب مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام ولمدة شهرين ونصف الشهر

إقامة دورة مصغرة بين الفرق المتنافسة

مقسمة على 3 فئات (فئة الأولى) بين المراكز الأربعة الأوائل، وتكون بأفضلية النقاط أو العودة من جديد خالية من النقاط، أو بنظام خروج المغلوب.(فئة المهتمة بالتمثيل الأوروبي) (فئة لتفادي الهبوط)

أوضاع دوريات العالم:

الدوري الإيطالي سيعود في مايو

الدوري الألماني سيعود في أبريل

مسابقة دوري أبطال أوروبا يتوقع أن تعود في 23 مايو المقبل

مسابقة دوري أبطال آسيا حدد موعد عودتها في مايو ويونيو المقبلين

الدوري الإسباني معلق لأجل غير مسمى

الدوري الفرنسي معلق لأجل غير مسمى

الدوري السعودي معلق لأجل غير مسمى

الدوري الصيني معلق لأجل غير مسمى

الدوري الإنجليزي سيعود في أغسطس

تأجيل الدوريات المحلية سيؤدي إلى تأجيل البطولات القارية إلى 2021

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خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة على القطاع الرياضي بالسعودية