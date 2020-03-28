هل تنقذ خطة روني الدوري السعودي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
فيما يواجه الدوري السعودي وجميع دوريات العالم مصيرا مجهولا مع توقف النشاطات، وتمدد فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، طرح الإنجليزي المخضرم واين روني مقترحا لآلية عودة الدوريات لنشاطها المعتاد قبل تفشي فيروس كورونا وانتشاره في قارات العالم بصورة سريعة.
وقدم روني سيناريوهين لكيفية عودة النشاط في ظل وجود روزنامة عالمية مزدحمة، تتمثل في التصفيات القارية المشتركة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2020 وبطولة الأمم الأوروبية.. فهل تكون خارطة روني الحل لإعادة الحياة الكروية في جميع قارات العالم وبطولاته الكروية المحلية والقارية؟.
السيناريوهات المطر وحة من روني
العودة في يونيو المقبل
بدء الموسم الجديد في أكتوبر أو نوفمبر
ضغط المباريات من خلال لعب مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام ولمدة شهرين ونصف الشهر
إقامة دورة مصغرة بين الفرق المتنافسة
مقسمة على 3 فئات (فئة الأولى) بين المراكز الأربعة الأوائل، وتكون بأفضلية النقاط أو العودة من جديد خالية من النقاط، أو بنظام خروج المغلوب.(فئة المهتمة بالتمثيل الأوروبي) (فئة لتفادي الهبوط)
أوضاع دوريات العالم:
- الدوري الإيطالي سيعود في مايو
- الدوري الألماني سيعود في أبريل
- مسابقة دوري أبطال أوروبا يتوقع أن تعود في 23 مايو المقبل
- مسابقة دوري أبطال آسيا حدد موعد عودتها في مايو ويونيو المقبلين
- الدوري الإسباني معلق لأجل غير مسمى
- الدوري الفرنسي معلق لأجل غير مسمى
- الدوري السعودي معلق لأجل غير مسمى
- الدوري الصيني معلق لأجل غير مسمى
- الدوري الإنجليزي سيعود في أغسطس
- تأجيل الدوريات المحلية سيؤدي إلى تأجيل البطولات القارية إلى 2021
- تعطيل تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية وأمريكا الجنوبية والمؤهلة لنهائيات كاس العالم 2020 سيؤثر على موعد انطلاق المونديال
- تفشي فيروس كورونا القاتل، المنتشر وسط عمال ملاعب كأس العالم بقطر 2020 قد يؤثر على تنظيم قطر للبطولة أو يؤجل موعدها لعدم اكتمال التجهيزات
- أكثر الفرق المتضررة على مستوى العالم في حال إلغاء الدوري هو ليفربول الذي يبحث عن لقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما وهو متصدر الدوري قبل التوقف بفارق كبير
- إلغاء الدوريات للأندية التي تعتمد على نفسها في المداخيل يعني حتمية إعلان الأندية إفلاسها بسبب الحجم الهائل من الخسائر
- حجم خسائر الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى بلغ 4 مليارات يورو حتى الآن بسبب قرارات الإيقاف
- خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة على القطاع الرياضي بالسعودية
- الدوري الإنجليزي 1.2 مليار يورو (متبقي 9 جولات)
- الدوري الإسباني 950 مليون يورو (متبقي 11 جولة)
- الدوري الألماني 750 مليون يورو (متبقي 9 جولات)
- الدوري الإيطالي 650 مليون يورو (متبقي 12 جولة)
- الدوري الفرنسي 400 مليون يورو (متبقي 10 جولات)
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