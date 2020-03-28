شكرا لقرائتكم هل يخفض الإسماعيلي عقود لاعبيه بعد أزمة كورونا؟.. صبري المنياوي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن إدارة النادي لم تطرق حتى الآن حول تخفيض عقود اللاعبين حتى الآن، مشددا أن الظروف الآنية هي قاهرية في جميع أنحاء العالم.
وأكد صبري المنياوي في مداخلة هاتفية: "لم نتطرق لتلك النقطة حتى انتهاء الأسبوع المقبل، فإذا استكمل النشاط ان نخصم أي رواتب ولكن اذا استمر الأمر بالتوقف بعلينا بالبت في الأمور"
وتابع: "أتمنى عودة النشاط سريعا وإن شاء الله الأمور تعدي على خير"
كانت هذه تفاصيل خبر هل يخفض الإسماعيلي عقود لاعبيه بعد أزمة كورونا؟.. صبري المنياوي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.