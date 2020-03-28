شكرا لقرائتكم هل يخفض الإسماعيلي عقود لاعبيه بعد أزمة كورونا؟.. صبري المنياوي يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن إدارة النادي لم تطرق حتى الآن حول تخفيض عقود اللاعبين حتى الآن، مشددا أن الظروف الآنية هي قاهرية في جميع أنحاء العالم.

وأكد صبري المنياوي في مداخلة هاتفية: "لم نتطرق لتلك النقطة حتى انتهاء الأسبوع المقبل، فإذا استكمل النشاط ان نخصم أي رواتب ولكن اذا استمر الأمر بالتوقف بعلينا بالبت في الأمور"

وتابع: "أتمنى عودة النشاط سريعا وإن شاء الله الأمور تعدي على خير"