شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الأهلي صرف 600 ألف جنيه لمؤمن زكريا بشكل مبدئي وموقفه محترم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي الأهلي صرف 600 ألف جنيه مبدأ لعلاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، والشيك موجود في النادي منذ أسبوعين وتواصلوا مع مؤمن ولكنه لم يرد عليهم.

كشف زاهر في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم، أن الأهلي لم يحصل على أي مستحقات مالية من عائد اعارة مؤمن زكرريا للدوري السعودي ومنح قيمة الإعارة كاملة لمؤمن زكريا.

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أضاف أن الأهلي أخذ موافقة وزارة الشباب والرياضة من أجل الحصول على موافقة الوزارة لصرف قيمة عقده، لاسيما وأنه لم يرتبط بعقد مع الأهلي حاليا، ولكن هذا موقف يحترم من الإدارة الحمراء وتعامل شكل محترم مع الموقف.

أوضح أن الأهلي عرض حلوله على حسام عاشور لاعب الوسط بششأن مستقبله واللاعب يفكر في الأمر والقرار بيده.