شكرا لقرائتكم على عهدة إبراهيم فايق.. الخطيب يشرف على مباراة اعتزال حسام عاشور بنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللإعلامى إبراهيم فايق، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى مع حسام عاشور القائد الأسطورى للمارد الأحمر بخصوص قرار لجنة التخطيط بشأن عدم تجديد عقده.

وقال إبراهيم فايق في برنامجه "جمهور الثالثة: المذاع على قناة "أون تايم 2"، أن محمود الخطيب قال لحسام عاشور أنه سيشرف على مباراة الاعتزال بنفسه ويقدر تاريخه الكبير مع الفريق".

وتابع فايق: "أن الخطيب أكد لعاشور تقديره من النادى الأهلى وأنه يعى ما قدمه عاشور للنادى وهو سيكون معاه في القرار الذى سيقدم عليه".

ولعب حسام عاشور 512 مباراة في تاريخه مع الأهلي كالأكثر مشاركة في تاريخ الأهلي، لعب منهم المسمار 292 في الدوري كأكثر لاعب خاض مباريات في الدوري وسجل خلالهم 3 أهداف، كما شارك في 37 مباراة بكاس مصر، كأكثر لاعب مشاركة في كأس مصر، و11 مباراة في السوبر المحلي كأكثر لاعب مشاركة أيضا، و156 مباراة في جميع البطولات الأفريقية كأكثر لاعب عربي وأفريقي مشاركة في بطولات القارة السمراء، و11 مباراة في مونديال العالم للأندية مناصفة مع أبو تريكة ووائل جمعة، بجانب 5 مباريات في البطولة العربية.