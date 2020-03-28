شكرا لقرائتكم محمد عمارة: الأهلي يحتاج للتدعيم الدفاع والهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عماره لاعب الأهلي السابق أن الفريق يحتاج للتدعيم في مراكز الدفاع والهجوم لتقوية صفوفه للمنافسة على البطولات خلال المواسم القادمة.

وأضاف عماره في تصريحات تلفزيزنية أن الفريق يحتاج للتعاقد مع مدافعين نظراً للإصابات الكثيرة في هذا المركز ولحاجة الفريق إلى التدعيم بصفقات قوية لتقوية وصلابة خط الدفاع لعدم إستقبال الأهداف .

وأكمل أن الأهلي يفتقد أيضاً لتواجد رأس حربة قوي خلال الفترة القادمة خاصة وأن بادجي لم يقدم المطلوب منذ إنضمامه للقلعة الحمراء وإبتعاد مروان محسن عن التهديف .