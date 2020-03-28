شكرا لقرائتكم محمد مجدي يكشف كواليس اشتباه اصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجدي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، أن سبب شكوك الأطباء حول اصابته بفيروس كورونا والذي شغل الرأي خروج نتيجة تحاليل صورة الدم وأشعة الصدر بصورة جعلت المخاوف تراود بعض الأطباء.

وقال محمد مجدي إنه لم يزرع شعر في رأسه وأن الأمر بالكامل هو كان وجود بعض المشكلات في شعره على عكس ما أثير.

وتحدث محمد مجدي عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية أنه تعرض لدور أنفلونزا قوي للغاية جعله يتوجه للمستشفى بعدها اضطر الأطباء للحصول على عينة كورونا بعد صورة الأشعة ونتيجة التحاليل لكن الحمد لله الأور جاءت جيدة للغاية.

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وأوضح محمد مجدي أن والدته ظلت طيلت فترة الحجر بأحد المستشفيات متواجدة رافضة الابتعاد عنه بالرغم من قرار الحظر أو انتقال العدوى لها مشدداً على أنه يأمل في عودة النشاط الكروي من جديد مرة أخرى.