شكرا لقرائتكم محمد مجدى: أتمنعت من دخول الحمام في فترة العزل وحرارتى كانت 39 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مجدى لاعب الإسماعيلى، تفاصيل وضعه في الحجر الصحى والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذى ضرب دول العالم في الفترة الأخيرة.

وقال محمد مجدى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة "أون تايم 2": درجة حرارتى كانت 39 ورعشة كحة وتم وضعى في الحجر الصحى، وأتمنعت من دخول الحمام والحمد لله نتيجة تحليل فيروس كورونا كانت سلبية".

وشكر مدافع الإسماعيلى الجماهير من كافة الأندية، قائلا: أحب أشكر كل الجماهير التي حرصت على الاطمئنان عليا من كل مكان، أنا جالى تليفونات لم أتخيل أن تأتينى، والحمد لله أومة وعدت".

Advertisements

كان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أجرى اتصالا هاتفيًا بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى، واطمأن رئيس النادى على حالة اللاعب الصحية بعد الأزمة التى أثيرت أمس، حيث أكد للاعب له أن يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.

وغادر محمد مجدى لاعب الإسماعيلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية منتصف ليلة أمس بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلبية تحليل كورونا الذى خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة.