شكرا لقرائتكم محمد عمارة: كان على الأهلى إبلاغ حسام عاشور بقرار عدم التجديد مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عماره لاعب الأهلي السابق أن شريف إكرامي كان واضح في قراره منذ البدايه برغبته في مواصلة اللعب وكان من الصعب الإستمرار في الأهلي نظراً لتألق الشناوي.

وأضاف عماره في تصريحات تلفزيوية أن أحمد فتحي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضيه ويتطلع إلى وضع النقط على الحروف في آخر تجديد له مع الأهلي لتوضيح كافة الأمور الخاصه به في هذا الملف ، لكنه يرغب في ختام مشواره داخل القلعة الحمراء.

وأكمل أنه كان من الطبيعي التجديد لوليد سليمان لأن موقفه معروف منذ فتره وهو ختام مشواره في الأهلي ، وبخصوص حسام عاشور قدم للأهلي الكثير وفاز بـ35 بطولة ، وكان لابد من إبلاغه منذ فترة بهذا القرار .