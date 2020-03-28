شكرا لقرائتكم طارق يحيي: بلاش تبصوا في رزق حسام البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" بوقف حملة الهجوم التي يتعرض لها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بسبب حصوله على راتب كبير نظير توليه مهمة الفراعنة بالرغم من عدم خوضه مباريات مع الفراعنة طيلت 7 أشهر تقريباً.

أكد طارق يحيي أن ما يحصل عليه حسام البدري من اتحاد الكرة "رزق ربنا" ولا يجوز الحديث عن هذا الأمر نهائياً، خاصة وأنه تنازل عن ربع راتبه احساساً بالظروف التي تواجهها مصر حاليا نتيجة فيروس كورونا.

وقال طارق يحيي أن المسئولين في اتحاد الكرة سربوا قيمة راتب مدرب الفراعنة وبالتالي لا يجوز أيضاً منهم فعل مثل هذه الأمور.

Advertisements

وأوضح أن البدري لم يحصل على راتب يساوي مرتبات المدربين الأجانب الذين توافدوا على الكرة المصرية طيلت تاريخها.

وتحدث طارق يحيي عن ضرورة الحديث عن الإيجابيات خلال الفترة المقبلة ومواجهة الدولة لمحنة فيروس كورونا المستجد.