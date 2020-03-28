شكرا لقرائتكم سمير عثمان: أعددت خطة لعلاج أخطاء الحكام ومش هتعامل مع اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق انه اعترض على الطريقة التي تم إبلاغه بها رغبة الجبلاية في عمله نائباً لرئيس لجنة الحكام في الوقت الذي تولي فيها المهمة.
أضاف سمير عثمان في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع بقناة الزمالك الفضائية أنه تلقى مكالمة من رئيس اللجنة الخماسية حدثني فيها عن رغبته في العمل نائب لجمال الغندور وهو ما رفضته بسبب عدم وجود حوار أو منحي الفرص الكاملة كرئيس للجنة.
وتحدث سمير عثمان أنه يرفض مجدداً العمل مع اللجنة الخماسية خلال الفترة الحالية وأنه لو عرض الأمر لن يقبل به.
وقال سمير عثمان أنه وضع خطة طويلة لإعداد الحكام قبل انطلاق الموسم لكن الأمر لم يكتمل وهو الأمر الذي يدفعني لعدم التعامل مجدداً.
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