شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على طلب معلول بالسفر لتونس بعد توقف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الأهلي على رغبة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم في العودة إلى بلاده لرؤية أسرته والإطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله، واستأذن اللاعب الجهاز الفني على أن يعود في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات، وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برفع الأمر إلى لجنة التخطيط للكرة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وتمت الموافقة على تأمين سفر اللاعب بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.

ويغادر علي معلول القاهرة في الثالثة طهر غدً على متن طائرة تونسية عائدًا إلى تونس بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

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ورفض لجنة التخيطيط بالأهلي مناقشة فكرة رحيل علي معلول، خاصة أن على معلول واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.