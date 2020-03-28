شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" بعيدا عن كورونا.. 10 لاعبين كرة قدم على أسماء حيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش كرة القدم ظروف قهرية حاليا في ظل توقف النشاط الرياضي حول العالم لانتشار فيروس كورونا الذي اجتاح غالبية دول العالم.

وبعيدا عن كورونا، يوجد العديد من الأسماء الغريبة بين لاعبي كرة القدم اللاعبين والقدامي، ومنها من يوحي إى حيوانات أو جمادات أو أكلات أو فواكه أو توابل.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، موقفهم من الأنباء التى تتردد حول وجود نية لدى الأندية لتخفيض عقود لاعبيهم فى حالة إلغاء النشاط الرياضى هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن هذه الأمور تتم بالتراضى والاتفاق بين النادى واللاعبين دون تدخل لاتحاد الكرة فيها، حيث لا يوجد فى اللائحة ما ينص على ذلك.

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وبدأت بعض أندية الدورى التفكير في اللجوء للحلول الودية مع اللاعبين بشأن تخفيض قيمة عقود بالموسم الحالى، تحسبا لعدم صدور قرار رسمى من الاتحاد الدولى "فيفا" أو اتحاد الكرة بتخفيض قيمة عقود لاعبى الموسم الحالى بسبب توقف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد.