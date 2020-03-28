شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: "بلاش تبصوا في رزق حسام البدري" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" بوقف حملة الهجوم التي يتعرض لها حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بسبب حصوله على راتب كبير نظير توليه مهمة الفراعنة بالرغم من عدم خوضه مباريات مع الفراعنة طيلت 7 أشهر تقريباً.
وقال طارق يحيي أن المسئولين في اتحاد الكرة سربوا قيمة راتب مدرب الفراعنة وبالتالي لا يجوز أيضاً منهم فعل مثل هذه الأمور.
وأوضح أن البدري لم يحصل على راتب يساوي مرتبات المدربين الأجانب الذين توافدوا على الكرة المصرية طيلة تاريخها.
وتحدث طارق يحيي فى ضرورة الحديث عن الإيجابيات خلال الفترة المقبلة ومواجهة الدولة لمحنة فيروس كورونا المستجد.
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