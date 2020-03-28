"الريشة الطائرة" يحافظ على لياقة اللاعبين في تجربة التدرب عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن توفير خدمة جديدة للاعبين والمدربين وأيضا الإداريين في جميع الأندية وأجهزة المنتخبات، تقدم من خلال شبكة الإنترنت. وأكد "التهامي"، خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المجلس أنهى إتفاقه مع الدكتور محمد عبد الرؤوف مخطط الأحمال واللياقة البدنية، من أجل تقديم حلقات يومية تتضمن عدد من التدريبات. Advertisements وأضاف رئيس الاتحاد الريشة الطائرة ، أن القرار جاء من أجل مساعدة اللاعبين والأجهزة الفنية في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، التي تعانيها البلاد حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا ودعا التهامي، جميع اللاعبين والأجهزة الفنية وأيضا المتابعين للصفحة لممارسة تدريبات اللياقة البدنية والاستفادة من وجود مدرب أحمال على قدر كبير من الخبرة. وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

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