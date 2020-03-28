شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صالح جمعة يظهر فى فيديو مع فتاة الورد متحديا كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر فيديو جديد متداول لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى برفقة فتاة خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف مسابقة الدورى المصري الممتاز لمدة أسبوعين بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد المنتشر حول في العالم.

وتظهر الفتاة في الفيديو برفقة صالح جمعة وتطالبه بقول جملة مع جود ورود على رأس لاعب الأهلي ليقول : "أقول حاجة إيه بس بالورد اللى أنتى حاطه ده".

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وتأكد رحيل صالح جمعة عن الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بانتهاء الموسم الكروي الجاري، حيث خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد للمسئولين في القلعة الحمراء عن رفضه استمرار اللاعب في الموسم الجديد.

ويواجه مسئولو الأهلي وصالح جمعة نفسه أزمات كبيرة في تسويق صانع ألعاب الفريق عقب قرار السويسري فايلر بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهودهن حيث سيكون تسويقه خارجيا خلال الفترة الحالية، صعبة جدا نظرا لتوقف للظروف الراهنة بتجميد النشاط الرياضي في دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بصورة مبدئية أن مركز صانع الألعاب ليس بحاجة لتدعيم، حال رحيل صالح جمعة، لوجود محمد مجدي قفشة صانع الألعاب الأساسي ونجاح إدارة النادي في تجديد عقد وليد سليمان في انتظار عودة محمد محمود المنتظرة بعد شهرين من الأن بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يؤديه.