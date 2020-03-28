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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين
الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين
لجنة التخطيط بالأهلي ترفض المغريات لبيع علي معلول
فايلر يجتمع مع معاونيه في الأهلي بالواتس أب خلال التوقف الإجباري
سمير عثمان :عفوا.. أرفض العمل مع "خماسية" الجبلاية
فايلر يبحث احتياجات الأهلي فى ميركاتو الصيف خلال توقف الدورى
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