حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 28 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين لجنة التخطيط بالأهلي ترفض المغريات لبيع علي معلول فايلر يجتمع مع معاونيه في الأهلي بالواتس أب خلال التوقف الإجباري اتحاد الكرة يقرر إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق سمير عثمان :عفوا.. أرفض العمل مع "خماسية" الجبلاية Advertisements فايلر يبحث احتياجات الأهلي فى ميركاتو الصيف خلال توقف الدورى سوبر كورة يكشف سر فتح الزمالك الباب أمام رحيل "أبو جبل" الزمالك يلجأ للبنود التحفيزية فى تجديد عقد كارتيرون طبيب الزمالك يطمئن على اللاعبين يوميًا بسبب كورونا

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