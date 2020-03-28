شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن تخفيض الأندية عقود اللاعبين:" تتم بالتراضى دون تدخل منا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، موقفهم من الأنباء التى تتردد حول وجود نية لدى الأندية لتخفيض عقود لاعبيهم فى حالة إلغاء النشاط الرياضى هذا الموسم بسبب فيروس كوروناز

وأوضح مسئولو الجبلاية أن هذه الأمور تتم بالتراضى والاتفاق بين النادى واللاعبين دون تدخل لاتحاد الكرة فيها، حيث لا يوجد فى اللائحة ما ينص على ذلك.

وبدأت بعض أندية الدورى التفكير في اللجوء للحلول الودية مع اللاعبين بشأن تخفيض قيمة عقود بالموسم الحالى، تحسبا لعدم صدور قرار رسمى من الاتحاد الدولى "فيفا" أو اتحاد الكرة بتخفيض قيمة عقود لاعبى الموسم الحالى بسبب توقف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتنتظر أندية الدورى قراراً من الفيفا أو اتحاد الكرة بشأن مصير الموسم الحالي، سواء بالإلغاء أو التأكيد على إقامته فى موعد لاحق، حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها بالموسم الجديد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة مصير اللاعبين المعارين محلياً بين الأندية المصرية، خاصة بعد غموض مصير الدورى الموسم الجارى بسبب الأزمة القائمة حالياً وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وقال مسئولو اللجنة، إن اللاعبين المعارين محلياً مستمرون مع أنديتهم لحين انتهاء الموسم الكروى الحالى دون التقيد بموعد محدد.

ويمتلك ناديا الأهلى والزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين المعارين لأندية أخرى محلياً هذا الموسم، وعلى سبيل المثال فى الزمالك تمت إعارة أحمد رفعت وسيسيه للاتحاد السكندرى، ومحمد أشرف روقة لإنبى، وفى الأهلى تمت إعارة صلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوى لسموحة، وعمار حمدى لطلائع الجيش، وأكرم توفيق وأحمد ياسر ومحمود الجزار للجونة.