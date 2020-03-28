شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجارحى: إصلاح ملعب مختار التتش يحتاج 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن جاهزية إدارة القلعة الحمراء لتطوير ملعب التتش، وإصلاح أرضية الملعب بمقر النادى فى الجزيرة.

وأوضح محمد الجارحي خلال موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ردا على أحد الاشخاص الذى طالب باستغلال فترة التوقف عن التدريبات فى عمل تطوير ملعب مختار التتش قائلا " أن إصلاح ملعب التتش يحتاج إلي 5 أشهر، مشيرًا إلي أن هذا لن يتم إلا بشرط موافقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لنقل التدريبات الى ملعب اخر " .

أكد إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، أن الإدارة اتخذت بعض القرارات الهامة التى تخص ملعب التتش، الذى يحتضن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

Advertisements

وكشف الكفراوي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الأهلي، عن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الأخير بهدم مدرج استاد التتش القديم بفرع النادى بالجزيرة ماعدا المقصورة الرئيسية.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، أن هناك أكثر من تصور يدرسه مجلس الإدارة للمساحة التي سيدم هدمها في ملعب التتش .