سوبر كورة.. الدوري المصري مفتاح تلميع المدربين الأجانب وتعزيز فرص العمل بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتهافت المدربون الأجانب على العمل في الدوري المصري وقد يصل الأمر إلى تفضيله عن عروض أخرى أفضل من حيث العائد المالي، ليقينهم أن الكرة المصرية منفتحة على مختلف دوريات منطقة الشرق الأوسط، ولأنها مفتاح الأجانب لصناعة اسم في عالم كرة القدم العربية والإفريقية.
كثيرا من المدربين الذين استفادوا من العمل في الدوري المصري في صناعة اسم كبير بالكرة وباتوا مطلوبين للعمل في أندية كبرى، وساهم عملهم في مصر على تلميعهم وصناعة أسمائهم ضمن كشوف المدربين الأجانب الذين تتهافت عليهم الأندية.
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