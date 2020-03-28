اتحاد جدة يوضح حقيقة رغبته في ضم حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، رغبة ناديه في التعاقد مع حسام عاشور لاعب الأهلي. وكتب دياب عبر حسابه على موقع تويتر:" العالم يمر بأزمة وهم مستمرون في نشر الشائعات وترويجها". وأضاف:" ما يتردد الآن حول رغبة النادي في التعاقد مع لاعب الأهلي حسام عاشور غير صحيح نهائيا، وهو ليس ضمن الخيارات المطروحة للموسم القادم". وأتم:" مجلس إدارة الاتحاد يدعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتصديقها".

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