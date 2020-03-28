"من حقكم الانتقاد".. رسالة من أحمد الشيخ للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

اكد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي، أن الجمهور من حقه انتقاد اي لاعب في العالم، لكن يجب أن يكون النقد بطريقة تساعد اللاعب على تطوير نفسهز

وقال الشيخ خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:" الجمهور له الحق في انتقاد اى لاعب في العالم".

وأضاف:" يجب أن تكون طريقة الكلام بهدف النصيحة، وألا يحمل هذا النقد نوع من الكراهية تجاة اللاعب".

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واوضح، أن البعض شكل وجهة نظر خاطئة عنه بخصوص الكرات المشتركة، مشيرا إلى أنه يحاول معرفة ما ينقصه ويعمل على تطويره.

وعن تواصله بمؤمن زكريا أكد الشيخ، أنه على تواصل دائم ما زميله في الفريق، ويحاول الاتصال به لكن أحيانا مؤمن لا يجيب عليه.

وأشار إلى أن حسام عاشور واحد من اللاعبين المؤثرين في الأهلي، متمنيا أن تكون خطوته القادمة لصالحه ولصالح النادي الأهلي".

وأتم تصريحاته:" أعتبر هدفي أمام روما هو الأفضل لي مع الأهلي، وهدف أخر سجلته كان بقميص المنتخب العسكري".