بطائرة تونسية.. الأهلي يوافق على سفر معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

أعلن الأهلي موافقته على رغبة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في العودة إلى بلاده لرؤية أسرته والاطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي، السبت، أن معلول استأذن الجهاز الفني للعودة إلى مصر مجددا في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات.

Advertisements

وقام سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، برفع الأمر إلى لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي، وتمت الموافقة على تأمين سفر اللاعب بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.

وسيغادر معلول القاهرة في الثالثة ظهر غد الأحد على متن طائرة تونسية عائدًا إلى تونس بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم الثلاثاء الماضي مد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا أخرى بناءً على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.