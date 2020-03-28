تقرير.. ثلاثي الزمالك الأجنبي = 100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد يجني نادي الزمالك أموالاً طائلة من لاعبيه الأجانب المعارين الذين خرجوا مطلع الموسم الحالي بحثًا عن المشاركة والتألق.

الثلاثي الأجنبي تحديدًا وهم الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي حميد أحداد والنيجيري معروف يوسف سيلعبوا دورًا كبيرًا في إنعاش خزينة القلعة البيضاء الباحث عن الاستقرار ماديًا لتدعيم صفوف الفريق لمواصلة الصحوة محليًا وقاريًا عقب الحصول على بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي بجانب لقب كأس السوبر المصري في نسخته الأخيرة على حساب الغريم الأهلي.

ورغم أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك صاحب الكلمة في مستقبل الثلاثي بحسب ما صرح به رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور إلا أن إغراء المال قد يسمح للثلاثي الأجنبي بالرحيل في الصيف المقبل.

- رزاق سيسيه:

الإيفواري الشاب رزاق سيسيه أصبح تحت المجهر في السنوات الأخيرة رغم تألقه خارج أسوار الزمالك وتحديدًا مع الفريق السكندري الاتحاد.

البداية كانت في صيف موسم (2017 - 2018) عندما انتقل سيسيه من أسوان إلى الزمالك بعد مشاكل بين إدارة الناديين انتهت باتفاق تم من خلاله رحيل الإيفواري الشاب للأبيض.

سيسيه لم يحصل على الفرصة المناسبة مع الزمالك ليرحل إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال موسمه الأول في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

مع الاتحاد وجد سيسيه نفسه جيدًا ليصبح ضمن أعمدة الفريق بصورة أساسية لتقرر إدارة "زعيم الثغر" تجديد عقد الإعارة لموسم كامل.

الموسم الماضي شهد تألق سيسيه بشكل كبير بعدما ظهر في 35 مباراة رفقة الاتحاد في جميع المسابقات ساهم من خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة تسع تمريرات حاسمة.

ورغم تألق سيسيه مع الاتحاد إلا أن إدارة الزمالك لم تقم بإعادة لتفضل استمراره رفقة "زعيم الثغر" لموسم آخر على سبيل الإعارة.

تألق سيسيه مع الاتحاد جاء بفائدة على إدارة الزمالك بعدما أعلن رئيس النادي الأبيض في تصريحات عبر شاشة ناديه أنه تلقى عرضًا من أحد شركات التسويق للحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا مقابل ثلاثة ملايين يورو.

مرتضى منصور رفض عرض الثلاثة ملايين يورو مطالبًا بالحصول على أربعة ملايين يورو مقابل السماح لسيسيه بالرحيل.

Advertisements

- بند أحداد:

المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي مطلع الموسم الحالي حيث لم يوفق المهاجم الشاب في "ميت عقبة".

أحداد انتقل من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي إلى الزمالك حيث كان يمتلك سيرة ذاتية قوية مع فريقه المغربي ليكلف خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من مليون و200 ألف يورو.

ورغم من ذلك إلا أن أحداد لم يشارك سوى في 23 مباراة مع الزمالك سجل من خلالها هدف وحيد لتقرر إدارة القلعة البيضاء السماح له بالرحيل والعودة للمغرب للانتقال لفريق الرجاء البيضاوي.

مع الرجاء نجح أحداد في استعادة بريقه نسبيًا بعدما ظهر في 17 مباراة بجميع المسابقات خلال هذا الموسم سجل من خلالها أربعة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وبحسب تصريحات مرتضى منصور فإن عقد أحداد مع الرجاء يوجد به شرط جزائي من خلال أحقية النادي المغربي في الحصول على خدمات البالغ من العمر 25 عامًا مقابل مليون ونصف يورو.

- غموض معروف:

الاسم الثالث من حيث أجانب الزمالك المعارين وهو النيجيري معروف يوسف المعار لصفوف المقاولون العرب في الموسم الحالي بعدما خاض تجربة في العراق بالموسم الماضي مع فريق الشرطة.

معروف يُعد من الأسماء البارزة في الزمالك إلا أن النيجيري فقد مكانه نسبيًا في ظل تألق ثنائي الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي وطارق حامد.

إدارة "ذئاب الجبل" تسعى لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي خاصة أن صاحب الـ27 عامًا أصبح ورقة أساسية مع المدرب عماد النحاس في الموسم الجاري.

لكن نادي الزمالك قد يكون له كلمة أخرى خاصة بعدما سبق وأن تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة عن مستقبل اللاعب.

المشرف على فريق الزمالك أكد أن ناديه قد يُعيد معروف في الموسم المقبل لترميم وسط الملعب نظرًا لعدم وجود البديل المناسب لطارق حامد وساسي.