"لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب".. رسالة جديدة من آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي المستقيل بالنادي الأهلي، رسالة جديدة إلى جماهير الكرة المصرية.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء اليوم السبت :"أوضح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب".

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وتابع :"أوضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ أعلن مرتين استقالته من منصبه كرئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي.

في المقابل، أصدر النادي الأهلي بيانًا خلال الفترة الأخيرة أعلن من خلاله عن وجود لقاء منتظر بين الثنائي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ لبحث بعض الملفات.