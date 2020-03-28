مصدر بالأهلي يعلق لمصراوي على حزن مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

علّق مصدر من داخل النادي الأهلي، على تصريحات مؤمن زكريا لاعب الفريق نظرًا لعدم حصوله على المبالغ المالية من النادي للمساهمة في علاجه.

اللاعب كان قد حصل على 15 ألف دولار خلال سفره إلى ألمانيا منذ أشهر، إلا أن زكريا عبّر عن حزنه نتيجة عدم صرف باقي المبلغ للمساهمة في علاجه.

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وبحسب مصدر - رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال :"الشيك الخاص بالمساهمة في علاج مؤمن زكريا من جانب النادي وقيمته 600 ألف جنيه صدر منذ أسبوعين".

وكان حسام غالي قائد الأهلي الأسبق ومدير الكرة بفريق الجونة حاليًا علّق عبر صفحته على "انستجرام" :"مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا؟؟".

ويتواجد مؤمن زكريا في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج من الإصابة التي تعرض لها والتي حرمته من المشاركة منذ فترة.