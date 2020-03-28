تداعيات كورونا .. أندية السعودية تشارك في مبادرة لجمع المواد الغذائية

شارك عدد من أندية السعودية في إحدى المبادرات الخيرية التي تستهدف جمع المواد الغذائية وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجاً في ظل الوضع الراهن وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أندية اتحاد جدة والأهلي والحزم والشباب، البدء في تنفيذ المبادرة التي تنوي تقديم هذا الدعم إلى أكثر من 50 ألف أسرة بالمملكة وفقاً لما تم الإعلان عنه.

وقالت مبادرة إطعام أن هذه المواد الغذائية ستصل إلى منزل كل أسرة، لتخفيف الضغوط على المستفيدين من ذوي الظروف المؤقتة.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة المبادرات الخيرية التي تقوم بها المؤسسات والحزم والشباب، البدء في تنفيذ المبادرة التي تنوي تقديم هذا الدعم إلى أكثر من 50 ألف أسرة بالمملكة وفقاً لما تم الإعلان عنه.وقالت مبادرة إطعام أن هذه المواد الغذائية ستصل إلى منزل كل أسرة، لتخفيف الضغوط على المستفيدين من ذوي الظروف المؤقتة.يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة المبادرات الخيرية التي تقوم بها المؤسسات الرياضية في كافة البلدان لمعاونة الدولة في الأوضاع الراهنة والتخفيف عن المواطنين.

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