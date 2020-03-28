باريس سان جيرمان يسعي لضم كوليبالي مقابل 10 مليون يورو سنويا

سعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الأخيره لضم اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، حيث توصل لإتفاق مع وكيل اللاعب لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تقرير

مساء اليوم السبت ، مؤكده علي أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان تواصل مع مدير أعمال كوليبالي وعرض على اللاعب السنغالي راتبا سنويا قيمته 10 ملايين يورو.

ويلعب خاليدو كوليبالي صاحب ال 28 عاما، وحامل الجنسيتين السنغالية والفرنسية ، حاليا في صفوف فريق نابولي الإيطالي، ويرتبط كوليبالي بعقد مع فريقه الحالي حتي عام 2023، ولكن مع عدم وجود شرط جزائي يمنع انتقال اللاعب لأي نادي آخر.