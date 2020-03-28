ريال مدريد يستعد لضم مدافع بايرن ميونخ

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني ضم الظهير الإيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز الجبهة اليسرى لدى الملكي.

أشار موقع " Diario As" الإسباني أن إدارة نادي ريال مدريد وضعت ألابا

ضمن أهداف الفريق الأساسية من أجل ضمه، لكنها لن ترغب بدفع مبلغ 60 مليون يورو في لاعب يتبقى في عقده عام على انتهاءه، الذي نتهي في صيف 2021.

ويرفض اللاعب النمساوي تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي يلعب له منذ عام 2011، عندما أنضم للفريق البافاري، قادمًا من هوفنهايم، حيث يفضل اللاعب اللعب لصفوف برشلونة أو ريال مدريد.

وأشار الموقع أن العلاقة بين الناديين ممتازة، وأن ذلك الأمر سيسهل الأمور في عملية انتقال ألابا إلى النادي الملكي.