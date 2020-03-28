يوفنتوس يتفق مع لاعبيه علي تخفيض الأجور في ظل أزمة كورونا

توصلت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم السبت، لإتفاق مع اللاعبين والمدربين في النادي، علي التنازل عن جزء من التعلقات المادة بين الطرفين نظرا لأزمة كورونا الراهنة.
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي في تغريده عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " إتفاق بين النادي واللاعبين والمدربين على أن يتم التنازل عن جزء من المتعلقاتالمادية نظراً للظروف الراهنة".
يذكر أن تم تعليق النشاط الكروي في إيطاليا في الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا الذي هدد البلاد في الفترة الأخيره، مع تواجد عدد كبير من الإصابات والوفيات بسبب هذا الوباء.
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