الأهلي يوافق على رغبة معلول بالسفر إلى تونس

وافق النادي الأهلي على رغبة التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في العودة إلى بلاده لرؤية أسرته والاطمئنان عليها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بهاالعالم.
استأذن اللاعب الجهاز الفني على أن يعود في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات.
وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برفع الأمر إلى لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي وتمت الموافقة على تأمين سفر اللاعب بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.
وسوف يغادر معلول القاهرة في الثالثة طهر غدٍ على متن طائرة تونسية عائدًا إلى تونس بعد إنهاء الإجراءات كافة الخاصة بذلك.
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