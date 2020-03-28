قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني المخضرم، لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، أخبره أن قرار إقامة مباراة اللإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وليفربول التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، كارثي.
وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته:" تحدثت مع كلوب و أخبرني ان إقامة مباراة اتلتيكو مدريد في موعدها جريمة، في الحقيقة أن أتفق معه".
وواصل أنشيلوتي:" أهم شئ في الوقت الحالي هو صحة الإنسان، عليناالقضاء على الفيروس المنتشر، لا يهمني إذا كانت بطولة الدوري الإنجليزي ستستأنف أم لا، الأولوية لي هى الصحة، ذلك أخر أمر قد أفكر به".
وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق بطولة البريميرليج حتى نهاية شهر أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أنشيلوتي: كلوب أخبرني أن موعد مباراة أتلتيكو كان كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.