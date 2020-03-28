أنشيلوتي: كلوب أخبرني أن موعد مباراة أتلتيكو كان كارثي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني المخضرم، لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، أخبره أن قرار إقامة مباراة اللإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وليفربول التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، كارثي.

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته:" تحدثت مع كلوب و أخبرني ان إقامة مباراة اتلتيكو مدريد في موعدها جريمة، في الحقيقة أن أتفق معه".

وواصل أنشيلوتي:" أهم شئ في الوقت الحالي هو صحة الإنسان، علينا

القضاء على الفيروس المنتشر، لا يهمني إذا كانت بطولة الدوري الإنجليزي ستستأنف أم لا، الأولوية لي هى الصحة، ذلك أخر أمر قد أفكر به".

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق بطولة البريميرليج حتى نهاية شهر أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع في البلاد.