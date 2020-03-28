شاهد.. أيمن يونس يعلق على الجيل الذهبي للزمالك

أثنى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق على الجيل الذهبي لفريق الكرة بالنادي والذي قاده كوارشي والغزال إبراهيم يوسف.
ونشر أيمن يونس صورة لهذا الجيل وكتب معلقا: "الجيل الذهبي..الاقوي في تاريخ نادي الزمالك .. و أول بطوله أفريقيه و كمانمعاها الدوري". واختتم حديثه قائلا: "تحياتي ليهم و ربنا يحفظهم و يحفظ كل المصرين و يرحم كابتن أحمد رفعت و الغزال أبراهيم يوسف و كوارشي والجوهري و الدوو...حد يقدر يقول كل الاسماء".
وتفاعلت جماهير الزمالك مع أيمن يونس خلال التعليقات حيث كتب خالد رفعت: مع حفظ الألقاب:عبدالرحيم محمد، جمال عبدالله، أشرف قاسم، هشام يكن، ابراهيم يوسف، نصر إبراهيم، كوارشي، جمال عبد الحميد ألدو، محمد صلاح، طارق يحيي، أحمد عبدالحليم، عادل عبدالواحد، محمد حلمي، سعيد الجدي، طارق عبدالعليم، مجدي شلبي، ممدوح مصباح.
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