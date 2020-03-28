الأهلي يفاوض الشناوي والسولية للتمديد حتى2024

بدأ مسؤولو النادي الأهلي التفاوض مع الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى وعمرو السولية لاعب خط الوسط من أجل تمديد عقديهما في المرحلة القادمة استغلالاً لفترة توقف الدوري وتجميد النشاط الكروي بسبب انتشار انتشار فيروس كورونا المستجد ورغم أن عقدي اللاعبين ينتهي في صيف 2022 إلا أن إدارة الأهلي تفضل التفاوض مبكراً لتمديد عقدي اللاعبين في الفترة الحالية لموسمين قادمين حتى صيف 2024 خاصة أن الثنائي يعد من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم. الحالية لموسمين قادمين حتى صيف 2024 خاصة أن الثنائي يعد من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم. واستقر مسؤولو الأهلي على رفع الراتب السنوي للشناوي والسولية بما يليق بالمجهود الذي قدماه مع الفريق وأيضاً انضامهما للمنتخب الوطني ومشاركتهما بصفة أساسية مع الفراعنة.

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