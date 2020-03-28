تركي آل الشيخ: لم أتكفل بإقامة مهرجان اعتزال لأي من اللاعبين

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدخله في انتقال أي لاعب داخل مصر لأي نادي بعينه، أو رغبته في التكفل بإقامة مهرجان اعتزال للاعبين.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "مساء

الخير ... اتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبة على العالم أجمع ... حبيت أوضّح لا صحة عن علاقتي بانتقال أي لاعب أو التكفل بمهرجان اعتزال أي لاعب أو التجديد لأي لاعب ... وأنا وضحت موقفي من أسابيع وأتمنى عدم الزج باسمي في أي حوار ... حفظ الله مصر والمملكة العربية السعودية والعالم أجمع ... ادعولي".

يأتي ذلك رداً على أنباء تكفله بإقامة مهرجان اعتزال للاعب حسام عاشور ، وحسم ملف تجديد تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي.