طلب مسؤولو النادي الأهلي الحصول على 4 ملايين يورو لإطلاق سراح اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى نادي الاتفاق السعودي حال تقدم الفريق بعرض رسمي لشرائه نهائياً.

واتفق مسؤولو الأهلي على رغبة الفريق في الحصول على مقابل مالي كبير من أجل إنعاش خزينة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة للمساهمة في تمويل صفقات الفريق خلال الموسم المقبل.

ويترقب مسؤولو الأهلي وصول العرض الرسمي من أجل الاستغناء نهائياً عن أزارو خلال الموسم المقبل خاصة في ظل عدم رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني في الاعتماد على اللاعب. نهائياً.واتفق مسؤولو الأهلي على رغبة الفريق في الحصول على مقابل مالي كبير من أجل إنعاش خزينة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة للمساهمة في تمويل صفقات الفريق خلال الموسم المقبل.ويترقب مسؤولو الأهلي وصول العرض الرسمي من أجل الاستغناء نهائياً عن أزارو خلال الموسم المقبل خاصة في ظل عدم رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني في الاعتماد على اللاعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد سعر وليد أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.