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فيديو جميع أهداف بافيتيمبي جوميز مع نادي الهلال

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يلعب النجم الفرنسي “بافيتيمبي جويمز” فى مركز الهجوم بين صفوف بطل الدوري السعودي نادي الهلال فى الفترة من 2018 لـ 2020، واستطاع ان يتُوج مع فريقه بدوري أبطال آسيا عام 2019، وحصل على جائزتي أفضل هداف وأفضل لاعب فى البطولة القارية.

وصلت عدد مشاركات جوميز مع نادي الهلال فى الدوري السعودي الى 39 مباراة، سجل خلالهم 27 هدفاً، خلال موسمين.

وسجل جوميز 11 هدفاً مع نادي الهلال فى 14 مباراة بمنافسات دوري أبطال آسيا، وكان البالغ من العمر 34 عاما، عنصرا أساسيا في تتويج فريقه بلقب دوري الأبطال، متصدراً قائمة هدافي نسخة 2019.

كان جوميز قد انتقل للعب مع بطل الدوري السعودي الهلال بعقد مدته عامين مقابل 7 مليون يورو، قادما مع نادي جلطة سراي التركي.

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أهداف بافيتيمبي جوميز مع الهلال..

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