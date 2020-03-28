بعد جوميز.. جيوفينكو يقترب من الرحيل عن الهلال وبارما الإيطالي الأقرب لضمه

أفادت تقارير صحفية من داخل إيطاليا، ان فريق “بارما” يرغب في التعاقد مع “سيباستيان جيوفينكو”، مهاجم الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب ما ورد في صحيفة” Calciomercato”،فأن نادي بارما مهتم بعودة اللاعب من جديد إلى ملعب “اينيو تارديني”.

وكان “جيوفينكو”، قد لعب في صفوف “جيالو بلو“، في الفترة من 2010 إلى 2012، قبل ان ينتقل إلى صفوف “يوفنتوس” في الميركاتو الصيفي 2012.

وأكدت الصحيفة أن إدارة نادي بارما، حاولت التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي المُنصرف، إلا أن إدارة نادي الهلال رفضت التخلي عن خدمات اللاعب.

وكان اللاعب صاحب الـ33 عامًا، قد أبدى رغبته في العودة إلى إيطاليا من جديد، من أجل زيادة فرصة تمثيل المنتخب الإيطالي في بطولة يورو 2020.

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وانضم “جيوفينكو”، إلى فريق الهلال قادمًا من صفوف “تورنتو” الكندي، مقابل ما يقارب 6 ملايين يورو، في الميركاتو الشتوي 2019.

وخاض “سيباستيان جيوفينكو”، 50 مباراة مع الهلال في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 26 هدف، حيث احرز 12، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

يُذكر ان عقد “جيوفينكو” مع الهلال يمتد حتى عام 2021، ولا توجد أي نية معلنة لدى إدارة الزعيم للتخلي عن خدمات اللاعب، في ظل اقتراب “بافيتيمبي جوميز” من مغادرة الفريق.

وكان المهاجم الفرنسي “جوميز” قد قرر عدم تجديد تعاقده مع الهلال، وعزم الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأشارت عدة تقارير، إلى أن اللاعب قد يعود إلى فريقه السابق “جالطة سراي“، في ظل اهتمام فريق “بشكتاش” الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع اللاعب.