وفّر 90 مليون يورو.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع اللاعبين على تخفيض الرواتب

أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت توصله لاتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول بتخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف.



وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.



وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنَه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.



وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو (100 ألف دولار) وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.



وأكد يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.

المصدر: رويترز

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