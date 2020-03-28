رئيس اليويفا يحدد ثلاثة مواعيد محتملة لعودة النشاط الكروي في أوروبا



ألمح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفيرين إلى ثلاثة مواعيد محتملة لعودة النشاط الكروي في أوروبا، بعدما توقف بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.



وتوقفت جميع الدوريات الأوروبية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، إضافة إلى تأجيل كأس الأمم الأوروبية بسبب أزمة فيروس كورونا.



ولكن سيفيرين أشار إلى أن يويفا يعمل حاليا مع الاتحادات الوطنية بشأن الموعد المحتمل لعودة أنشطة موسم 2019-2020 من الدوريات الأوروبية.



وقال سيفيرين -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- "في الوقت الحالي لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الفيروس".



وأضاف "نعمل على الخطة الأولى والثانية والثالثة، والتي قد تشهد العودة في منتصف مايو/أيار، أو في يونيو/حزيران، أو في منتصف يوليو/تموز".



وختم رئيس يويفا بالقول "لكن إذا لم نتمكن من العودة في أي من تلك المواعيد، فإن الموسم على الأرجح لن يكتمل".

المصدر: وكالات

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