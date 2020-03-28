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خطة جديدة لاستئناف البريميرليج بعد كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة جديدة لاستئناف البريميرليج بعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن مسؤولي لا يفكرون على الإطلاق في إلغاء المسابقة هذا الموسم، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد قرر تعليق مسابقة البريميرليج حتى يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، قبل أن يقرر مد التعليق حتى يوم 30 من الشهر نفسه.

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وبحسب صحيفة "فوتبول لندن" البريطانية، فإن المسؤولين عن الدوري الإنجليزي الممتاز وضعوا خطة لاستكمال المسابقة في شهر يوليو المقبل.

وتكمن الخطة في لعب الجولات المتبقية من البريميرليج خلال 4 إلى 6 أسابيع بداية من شهر يوليو المقبل، ودون حضور جماهيري.

وتعتمد تلك الخطة في الأساس على عدم تفشي فيروس كورونا بشكل أوسع في بريطانيا، أما في حالة خروج الأمور عن السيطرة، سيتم التفكير في أمور لم يتم اقتراحها حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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