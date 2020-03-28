شكرا لقرائتكم الأهلي يغري أحمد فتحي لتجديد عقده.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحاول إدارة النادي الأهلي انهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذى من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي عرضت على أحمد فتحي اعفائه من بند نسبة المشاركة بحيث يحصل على راتبه السنوي بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أي دور في تخفيض أي مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذي أكدت إدارة بيراميدز وضعه في عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له.

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وعرض الأهلي على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.