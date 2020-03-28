شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم : من الصعب استكمال الدورى و عودة النشاط الرياضى قرار دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود صعوبة استكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب عدم وضوح الرؤية فى عودة النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد .

أوضح محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن قرار عودة النشاط الرياضى ياتى من الدولة لان هذة المرة شى خطير يهدد حياة الانسان وأنه يتوقع ظهور المؤشرات خلال الشهرين القادمين .

وأشار محمد حليم أن الاندية حاليا تعمل على توفير أحتياجات اللاعبين للحفاظ على حياتهم وتأمين سبل المعيشة لان هذة الازمة كبيرة و لابد من تجاوزها .

يطمئن محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على البرنامج التدريبى الخاص للاعبين الذى وضعه مدرب الاحمال خلال فترة البقاء فى المنزل عن طريق" واتس أب" .

وقال محمد حليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يعمل على الحفاظ على اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية ولحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات .

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ووضع عصام محمد مدرب الاحمال لفريق حرس الحدود برنامج تدريبى يومى للاعبى الفريق خلال الفترة الحالية لحين العودة الى التدريبات الجماعية مرة أخرى التي توقفت بسبب فيروس كيرونا .