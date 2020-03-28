شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُغري أحمد فتحي ببند إضافي لتجديد عقده لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول إدارة النادي الأهلي انهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذى من المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط الحمراء جلسة معه بعد غد الاثنين لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي عرضت على أحمد فتحي اعفائه من بند نسبة المشاركة بحيث يحصل على راتبه السنوي بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أي دور في تخفيض أي مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذي أكدت إدارة بيراميدز وضعه في عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له.

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وعرض الأهلي على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر الأهلى تحديد مصير أحمد فتحى بعدما حسم النادى مصير الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل إكرامى وعاشور بنهاية الموسم الجارى، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.