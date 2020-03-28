شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة : الأهلى خيره على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رضا شحاتة مدرب عام فريق الجونة لاعب الاهلى السابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " الاهلى خيرة على الجميع ".

وجاء رد رضا شحاتة عقب التصريحات الاخيرة من تجاهل المسئولين فى القلعة الحمراء مع اللاعبين السابقين وعدم الاهتمام بيهم وتقديرهم و الاستغناء عن حسام عاشور قائد الفريق عقب التاريخ الكبير له فى النادى الاهلى .

أبدى حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى فى الجونة، عدم رضاه عما يحدث من قبل إدارة القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، والذى يعانى من إصابة عضلية مزمنة لم يشارك على إثرها مع الفريق الأحمر منذ أكثر من موسم ونصف.

ونشر حسام غالى صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بمؤمن زكريا وعلق عليها قائلا، "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا".

استقر مسئولو النادى الأهلى على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة نهاية الموسم المقبل، وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق، باعتبار أن هذا المركز يوجد به عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور.

Advertisements

ومن المقرر أن تنتهى تجربة حسام عاشور مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعدما عرض عليه مسئولو النادى الاعتزال وعدم التجديد مع تقديم عدة عروض قوية، أبرزها استثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وعلم ”الخليج 365” أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يميل لتدعيم مركز الوسط فى الفريق ويتجه لاستعادة أكرم توفيق فقد خاصة وأن اللاعب يقدم عروض جيدة مع الجونة كما أن الاهلى يضم لاعبين أصحاب قدرات خاصة فى خط الوسط يأتى فى مقدمتهم عمرو السولية والمالى آليو ديانج والثنائى المُصاب حمدى فتحى ومحمد محمود والذى سيعود للتدريبات فى غضون الأشهر القليلة المقبلة بجانب أمكانية توظيف لاعبين أخرين فى خط الوسط أمثال محمود متولى وقفشة.