شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل توجه كورونا الضربة الرابعة للأهلي وتحرمه من لقب جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شبح الإلغاء يفرض نفسه على الدوري المصري هذا الموسم مع كل يوم يمر وتتزايد فيه أعداد المصابين والمتوفيين بفيروس كورونا القاتل، الذى أدى لشلشل رياضي في مصر ومختلف انحاء العالم.

الغاء سيكون المتضرر الأكبر منه في مصر هو النادي الأهلي الذى يسير بخطى ثابته نحو التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر الذى حقق 16 انتصارا وتعادل وحيد بين 17 جولة قاد فيها المارد الأحمر محليا.

تاريخيا ألغى الدوري 6 مرات سابقة، والمقصود بالإلغاء هنا ليس المواسم التي لم تلعب، وأنما المواسم التي لعبت ولم تكتمل.

ولأن الأهلي هو واحد من أعظم الأندية المصرية والعربية والأفريقية فكان له نصيب أن يتجرع مرارة الحرمان من البطولات في هذه المواسم التي لم تكتمل.

لمعرفة كم مرة حرم الغاء موسم وعدم اكتماله الأهلي من التتويج بالدوري عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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ويستغل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فترة توقف الدوري الحالية في إعداد تقرير فني موسّع عن الفريق واحتياجاته الفنية خلال انتقالات الصيف المقبلة ، حيث يرغب المدير الفني في تحديد الصفقات التي يحتاج إليها حالياً لعدم إقامة مباريات بسبب تجميد النشاط الرياضي على خلفية انتشار وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم كله.

ويقوم فايلر باستشارة جهازه المعاون في تحديد احتياجات الأهلي والوصول لاتفاق بشأن المراكز التى تحتاج دعماً رغم أن الموسم لم ينته بعد لكن المدير الفني بات له رؤية كاملة عن جميع اللاعبين وجميع المراكز خاصة وأنه قام بمنح الفرصة لجميع لاعبي الفريق تقريباً باستثناء صالح جمعة الذى أوصى المدير الفني بالاستغناء عنه الصيف المقبل.